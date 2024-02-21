В районе Бурятии захотели отказаться от бурятского языка





Накануне жители Закаменского района подняли вопрос об изучении бурятского в школах. Сельчане поинтересовались в группе «Закамна-инфо.24/7», можно ли отказаться от его изучения в начале учебного года.



- Слышали, что такое разрешено либо с первого, либо с пятого класса и нужно написать заявление, – отметили закаменцы.



В районном управлении образования (РУО) пояснили: преподавание бурятского и литературы на родном языке в общеобразовательных организациях регулируется статьёй 10.1 республиканского закона № 240-V («Об образовании в республике Бурятия» от 13 декабря 2013 года). В учебном плане этот предмет есть.



- Сейчас вопрос о развитии и сохранении бурятского находится на особом контроле главы республики Алексея Цыденова. В связи с этим министерство образования и науки РБ ведёт активную работу по созданию условий для изучения языка в школах, расширению сферы его применения и популяризации в рамках реализации соответствующей госпрограммы, – подчеркнули в РУО.



Там добавили, что немало делают и для создания теоретико-методологических основ реализации содержания образования по бурятскому и литературе. А отказ от этой дисциплины негативно влияет на дальнейшее языка. Потому в Минобрнауки РБ рекомендуют продолжать его изучение. Но окончательное решение – всё же за родителями либо законными представителями детей. Для этого потребуется написать соответствующее заявление в адрес администрации СОШ.



- Это право можно реализовать при поступлении ребёнка в школу, на ступени начального общего (1-ый класс), при переходе на основное общее образование (5-ый класс), а также при переводе в другое образовательное учреждение, – рассказали в РУО.







Минувшей осенью об отказе от изучения бурятского и английского в начальной школе заговорили жители прибайкальского села Турунтаево. «Дети только пошли в первый класс и уже поставили эти уроки», – посетовали тогда родители в группе «Прибайкалье-инфо.24/7». Такой же вопрос вскоре подняли еравнинцы.