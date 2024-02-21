Инвалиды Бурятии могут бесплатно пользоваться многофункциональными кроватями

Договор о безвозмездном пользовании заключается на год с правом дальнейшего продления



В Бурятии гражданам, осуществляющим уход за лежачими больными на дому, сообщают о возможном бесплатном пользовании многофункциональными кроватями для инвалидов I и II группы. В пункты проката учреждений министерства соцзащиты республики поступили многофункциональные кровати с тремя регулируемыми секциями шириной 96 см и высотой 90 см. При помощи электрического пульта регулируется высота изголовья и изножья для проведения различных процедур. Кровать, установленная на колёсиках, легко передвигается и рассчитана на нагрузку до 250 кг.



Договор с пунктом проката о безвозмездном пользовании заключается сроком на 1 год с правом дальнейшего продления. При себе нужно иметь паспорт, справку МСЭ об установлении инвалидности I и II группы либо медицинское заключение лечащего врача о необходимости данного технического средства реабилитации. Для заключения договора обращаться в Улан-Удэнский специализированный жилой дом инвалидов-колясочников (г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44а).



- Выдача кроватей производится по адресу: г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, ул. Лесная, 11б, комплексный центр социального обслуживания населения «Нарата». Поскольку вес кровати составляет 75 кг, желательно обеспечить грузовую машину и грузчиков. Напоминаем, кровать вывозится, собирается, разбирается и возвращается самостоятельно, - сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения РБ.



Кроме того, в рамках реализации системы долговременного ухода пункты проката в Улан-Удэ работают при центре социального обслуживания населения «Доверие» и Улан-Удэнском жилом доме инвалидов-колясочников. В районах республики по вопросам проката технических средств реабилитации необходимо обратиться в отделы соцзащиты по Бичурскому, Джидинскому, Закаменскому, Кабанскому, Курумканскому, Кяхтинскому районах, учреждение соцобслуживания «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».



