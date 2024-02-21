21 февраля

20 февраля

Популярное

Инвалиды Бурятии могут бесплатно пользоваться многофункциональными кроватями

Инвалиды Бурятии могут бесплатно пользоваться многофункциональными кроватями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Договор о безвозмездном пользовании заключается на год с правом дальнейшего продления

В Бурятии гражданам, осуществляющим уход за лежачими больными на дому, сообщают о возможном бесплатном пользовании многофункциональными кроватями для инвалидов I и II группы. В пункты проката учреждений министерства соцзащиты республики поступили многофункциональные кровати с тремя регулируемыми секциями шириной 96 см и высотой 90 см. При помощи электрического пульта регулируется высота изголовья и изножья для проведения различных процедур. Кровать, установленная на колёсиках, легко передвигается и рассчитана на нагрузку до 250 кг.

Договор с пунктом проката о безвозмездном пользовании заключается сроком на 1 год с правом дальнейшего продления. При себе нужно иметь паспорт, справку МСЭ об установлении инвалидности I и II группы либо медицинское заключение лечащего врача о необходимости данного технического средства реабилитации. Для заключения договора обращаться в Улан-Удэнский специализированный жилой дом инвалидов-колясочников (г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 44а).

- Выдача кроватей производится по адресу: г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, ул. Лесная, 11б, комплексный центр социального обслуживания населения «Нарата». Поскольку вес кровати составляет 75 кг, желательно обеспечить грузовую машину и грузчиков. Напоминаем, кровать вывозится, собирается, разбирается и возвращается самостоятельно, - сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения РБ.

Кроме того, в рамках реализации системы долговременного ухода пункты проката в Улан-Удэ работают при центре социального обслуживания населения «Доверие» и Улан-Удэнском жилом доме инвалидов-колясочников. В районах республики по вопросам проката технических средств реабилитации необходимо обратиться в отделы соцзащиты по Бичурскому, Джидинскому, Закаменскому, Кабанскому, Курумканскому, Кяхтинскому районах, учреждение соцобслуживания «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Бурятия инвалиды прокат технические средства реабилитации реабилитация социальная помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Инвалиды Бурятии могут бесплатно пользоваться многофункциональными кроватями
Инвалиды Бурятии могут бесплатно пользоваться многофункциональными кроватями
Общество, 21.02.2024
Договор о безвозмездном пользовании заключается на год с правом дальнейшего продления
В Иркутской области назначат выплаты детям с нарушениями обмена веществ
В Иркутской области назначат выплаты детям с нарушениями обмена веществ
Общество, 21.02.2024
Установлена дополнительная поддержка семьям, имеющим детей, страдающих некоторыми заболеваниями
В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летием
В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летием
Общество, 21.02.2024
Юбилей отпраздновала Цындыма Базарова
В Монголии окажут помощь 4 тысячам семьям пастухов
В Монголии окажут помощь 4 тысячам семьям пастухов
Общество, 21.02.2024
Они получат деньги и минеральные добавки для скота
В Улан-Удэ столетие отпраздновала ветеран труда
В Улан-Удэ столетие отпраздновала ветеран труда
Общество, 21.02.2024
Поздравление принимала Валентина Кузнецова
В Бурятии ушла из жизни заслуженный профессор БГУ
В Бурятии ушла из жизни заслуженный профессор БГУ
Общество, 21.02.2024
Прощание с Жибземой Базаровой состоится 23 февраля в Улан-Удэ
В Бурятии рассказали о спортивных мероприятиях, проводимых в Улан-Удэ
В Бурятии рассказали о спортивных мероприятиях, проводимых в Улан-Удэ
Общество, 21.02.2024
Сейчас в столице республике проводятся соревнования по боксу и стрельбе из лука
В районе Бурятии жильцы попросили оборудовать остановку
В районе Бурятии жильцы попросили оборудовать остановку
Общество, 21.02.2024
Сейчас вместо автопавильона здесь стоит обычная лавочка
В курортном районе Бурятии жалуются на разруху в клозетах
В курортном районе Бурятии жалуются на разруху в клозетах
Общество, 21.02.2024
Туалеты в ЦРБ попросили довести до ума
Осуждённые обеспечат больницу в Улан-Удэ овощами и мебелью
Осуждённые обеспечат больницу в Улан-Удэ овощами и мебелью
Общество, 21.02.2024
Об этом договорились в ходе рабочей встречи 
В Бурятии сельчане «потеряли» указатель и заплутали на дороге
В Бурятии сельчане «потеряли» указатель и заплутали на дороге
Общество, 21.02.2024
Как выяснилось, его там никогда и не было
В Улан-Удэ депутаты дружно отказались от мобильников, чтобы не отвлекаться от работы
В Улан-Удэ депутаты дружно отказались от мобильников, чтобы не отвлекаться от работы
Общество, 21.02.2024
Они решили сложить свои смартфоны в специальную коробочку
В Бурятии увеличили выплаты опекунам и приёмным семьям
В Бурятии увеличили выплаты опекунам и приёмным семьям
Общество, 21.02.2024
А ещё в республике на 8,89% проиндексируют маткапитал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^