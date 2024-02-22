Акция состоится в столице региона в начале лета
Десятая благотворительная акция по лечению детей с врождёнными расщелинами губы и нёба пройдёт с 2 по 9 июня 2024 года в Иркутске на базе Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Планируется прооперировать 40 пациентов со всей Иркутской области и, возможно, близлежащих регионов. Дети будут размещены в отделении хирургии №3 ГИМДКБ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области
- В Иркутск приедут хирурги, анестезиологи, медицинские сестры и педиатры из разных городов России. Совместная акция с участием специалистов разного профиля позволяет оказать помощь большему количеству пациентов, сократить сроки ожидания операции по квотам – команда профессионалов сама приезжает к пациентам, а не наоборот, – отметил главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов.
В Иркутской области детям проведут благотворительные операции
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Три этапа проведут в начале весны в Иволгинском районе
Традиционное мероприятие прошло в одном из монгольских музеев
Акция состоится в столице региона в начале лета
Они состоятся на озеро Бомское
Церемонию проведут на Титовской сопке
Они запомнили наибольшую последовательность вспышек и звуков
В Заиграевском районе прошло открытие «Года семьи»
Она совершила наибольшее число отжиманий в тройном гимнастическом сгибе
Также появится интерактивная карта региона
Спортсменки стали лучшими в четвёртом дивизионе
В регионе реализуется социальный проект «Отогой наадан»
Победителей определят 26 февраля в Улан-Удэ
Они удостоились государственных и республиканских наград
Гран-при конкурса выиграла учитель гимназии №29
Республика реализовала проект первой в России