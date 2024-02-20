По ДНТ в Улан-Удэ бродит бесхозный хотошо





Автор добавил, что собака очень хорошая собака и будет жаль, если она пропадёт. В посте указали и контактный телефон для желающих приютить пса.





Если хотошо попадёт в отлов, его может ждать незавидная участь. Дело в том, что в ноябре в Бурятии одобрили закон, разрешающий усыплять беспризорных четвероногих. Делать это будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.

В местном паблике «Животные 03» во «ВКонтакте» рассказали о собаке породы хотошо, которая вот уже несколько дней бродит по одному из улан-удэнских ДНТ.- Уравновешенная. Ищет поесть. Люди недовольны, грозят отловом. Будет отличным охранником, – говорится в публикации. – Надо только наладить с ней контакт или привлечь специалиста.Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении. Кроме того, эвтаназии подвергнут собак с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.