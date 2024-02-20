«Проснутся от спячки»: Жителей Бурятии в феврале начали пугать клещами





Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев предупредил жителей Бурятии о скором пробуждении клещей. По словам главы ведомства, они активизируются буквально через месяц-полтора.



- Скоро потеплеет, и с установлением благоприятной погоды проснутся от зимней спячки клещи. Пик их активности приходится на май-июнь и продолжается вплоть до поздней осени, – заявил главный санврач РБ.



Он напомнил, что в прошлом году первое нападение паразита зафиксировали уже в начале марта. Некоторые укушенные подхватили инфекции, которые переносят эти насекомые: 29 заразились энцефалитом и 37 – боррелиозом. Все они оказались непривиты. Всего же жертвами клещей стали 3696 человек – на 11% выше среднего многолетнего уровня.



Лучший способ защиты от болезней – вакцинация, а оптимальное время для неё – конец осени или начало зимы. Но привиться все желающие могут и сейчас в поликлинике по месту жительства.





