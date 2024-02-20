Житель Бурятии отсудил треть миллиона за ДТП





Житель Бурятии взыскал крупную сумму с виновника ДТП, которое произошло три с половиной года назад, в августе 2020-го. Автомобиль, принадлежащий мужчине, получил существенные механические повреждения, а сам он – многочисленные травмы.



Вред, причинённый его здоровью, оценили как средней степени тяжести. Пострадавший подал иск в суд.





Служители Фемиды, рассмотрев материалы дела, обязали виновника аварии выплатить материальный ущерб размером в 88 тысяч 152 рубля, моральную компенсацию в 200 000 тысяч и возместить утраченный мужчиной заработок – это ещё 64 741 рубль. Итого – 352 893 рубля. Это решение пока не вступило в законную силу.



