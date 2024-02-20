20 февраля

19 февраля

Популярное

В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю

В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
Общество,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
У мужчины на трассе сломался автомобиль

В Забайкальском крае сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь замерзающему водителю.

Ночью инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Борзинскому району Иван Захаров и Григорий Рогожников заметили на автомобильной дороге Борзя – Соловьевск легковой автомобиль «Лада Приора». Стражи правопорядка остановились, чтобы узнать, нуждается ли водитель в помощи.

Автоинспекторы выяснили у водителя, что больше часа назад автомобиль остановился, предположительно из-за вышедшего из строя генератора и водитель ждал своего знакомого, который должен был привезти ему новую деталь.

- Полицейские пригласили мужчину в патрульную машину подождать друга и отогреться. Стоит отметить, что температура воздуха в эту ночь в Борзинском районе опустилась ниже 25 градусов. Через полтора часа приехал знакомый мужчины с новой деталью, а стражи порядка в свою очередь помогли в её установке, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

На следующий день водитель в местных социальных сетях поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции: «Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь на трассе «Соловьевск-Борзя».
Забайкальский край ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Проснутся от спячки»: Жителей Бурятии в феврале начали пугать клещами
«Проснутся от спячки»: Жителей Бурятии в феврале начали пугать клещами
Общество, 20.02.2024
За год они покусали более 3600 человек и заразили энцефалитом 29
Житель Бурятии отсудил треть миллиона за ДТП
Житель Бурятии отсудил треть миллиона за ДТП
Общество, 20.02.2024
Он получил в аварии серьёзные травмы и не мог работать
В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
Общество, 20.02.2024
У мужчины на трассе сломался автомобиль 
В Бурятии сельчан разгневали занятия в школе в лютые морозы
В Бурятии сельчан разгневали занятия в школе в лютые морозы
Общество, 20.02.2024
Родители учеников заявили, что их отправляют туда «в приказном порядке»
Большинство улан-удэнцев не будут премировать к 23 февраля и 8 марта
Большинство улан-удэнцев не будут премировать к 23 февраля и 8 марта
Общество, 20.02.2024
Работодатели решили ограничиться подарками и корпоративами
Улица в Улан-Удэ останется без холодной воды на несколько часов
Улица в Улан-Удэ останется без холодной воды на несколько часов
Общество, 20.02.2024
Она исчезнет в нескольких домах из-за ремонта
Жители Мухоршибирского района Бурятии встали на «Лыжню России»
Жители Мухоршибирского района Бурятии встали на «Лыжню России»
Общество, 20.02.2024
В спортивном празднике участвовали семьями 
В столице Бурятии усиленно разгребают снег
В столице Бурятии усиленно разгребают снег
Общество, 20.02.2024
Его вывозят на специальные площадки для временного складирования
В Улан-Удэ волонтёры спасли кошку с кровавой диареей
В Улан-Удэ волонтёры спасли кошку с кровавой диареей
Общество, 20.02.2024
Несчастное животное оказалось на грани жизни и смерти
В Улан-Удэ городские власти подвели итоги работы за год
В Улан-Удэ городские власти подвели итоги работы за год
Общество, 20.02.2024
Состоялось заседании коллегии администрации Железнодорожного района
В Бурятии выбрали лучшие лесные проекты
В Бурятии выбрали лучшие лесные проекты
Общество, 20.02.2024
Участники прислали более 30 исследовательских работ
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН
Общество, 20.02.2024
Они сами придумали юмористические номера  
Автопарк полиции Иркутской области пополнился 11 кроссоверами
Автопарк полиции Иркутской области пополнился 11 кроссоверами
Общество, 20.02.2024
Новые автомобили распределили по всему региону 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^