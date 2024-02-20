В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю

Общество, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

У мужчины на трассе сломался автомобиль



В Забайкальском крае сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь замерзающему водителю.



Ночью инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Борзинскому району Иван Захаров и Григорий Рогожников заметили на автомобильной дороге Борзя – Соловьевск легковой автомобиль «Лада Приора». Стражи правопорядка остановились, чтобы узнать, нуждается ли водитель в помощи.



Автоинспекторы выяснили у водителя, что больше часа назад автомобиль остановился, предположительно из-за вышедшего из строя генератора и водитель ждал своего знакомого, который должен был привезти ему новую деталь.



- Полицейские пригласили мужчину в патрульную машину подождать друга и отогреться. Стоит отметить, что температура воздуха в эту ночь в Борзинском районе опустилась ниже 25 градусов. Через полтора часа приехал знакомый мужчины с новой деталью, а стражи порядка в свою очередь помогли в её установке, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



На следующий день водитель в местных социальных сетях поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции: «Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь на трассе «Соловьевск-Борзя».

