У мужчины на трассе сломался автомобиль
В Забайкальском крае сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь замерзающему водителю.
Ночью инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Борзинскому району Иван Захаров и Григорий Рогожников заметили на автомобильной дороге Борзя – Соловьевск легковой автомобиль «Лада Приора». Стражи правопорядка остановились, чтобы узнать, нуждается ли водитель в помощи.
Автоинспекторы выяснили у водителя, что больше часа назад автомобиль остановился, предположительно из-за вышедшего из строя генератора и водитель ждал своего знакомого, который должен был привезти ему новую деталь.
- Полицейские пригласили мужчину в патрульную машину подождать друга и отогреться. Стоит отметить, что температура воздуха в эту ночь в Борзинском районе опустилась ниже 25 градусов. Через полтора часа приехал знакомый мужчины с новой деталью, а стражи порядка в свою очередь помогли в её установке, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
На следующий день водитель в местных социальных сетях поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции: «Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь на трассе «Соловьевск-Борзя».
В Забайкалье сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
Общество, Фото:
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