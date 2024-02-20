В Бурятии выбрали лучшие лесные проекты









В Бурятии подвели итоги республиканского этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» - 2024. В этом году конкурсная программа включала четыре секции для школьников и студентов, занимающихся исследованиями и проектной деятельностью в области охраны и изучения лесных экосистем, а также руководителей школьных лесничеств, педагогических работников, специалистов лесного хозяйства и природоохранных организаций.Участники из Курумканского, Северо-Байкальского, Заиграевского, Прибайкальского, Бичурского, Кабанского, Иволгинского, Баргузинского районов и города Улан-Удэ представили более 30 исследовательских работ, природоохранных проектов и методические программы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.На основании решения жюри победителями и призерами Республиканского этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» - 2024 стали:Номинация «Лесоведение и лесоводство», «Проектная природоохранная деятельность»: диплом I степени – Артём О., МБОУ «Курумканская СОШ №1», школьное лесничество «Росток».Номинация «Экология лесных животных», «Экология лесных растений»: диплом I степени – Денис Б., МБОУ «Курумканская СОШ №1», школьное лесничество «Росток».Номинация «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных образовательных организаций лесохозяйственного профиля»: диплом I степени - Ольга Х., Екатерина М., 2 курс ФГБОУ БГСХА.Номинация «Школьные лесничества - программно-методическое сопровождение деятельности»: диплом I степени - Татьяна Анатольевна Поставит, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Подлеморье», руководитель школьного лесничества «Росток».