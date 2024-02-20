На Байкале стартует экспедиция по развёртыванию нейтринного телескопа

Работы на льду озера планируют проводить до середины апреля
На озере Байкал начинает работу очередная экспедиция по строительству глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба «Baikal-GVD». Эта научная установка является новым методом исследования Вселенной. За два месяца команде предстоит провести ряд работ, в том числе модернизировать ранее установленные кластеры и вмонтировать новый 13-й.
С помощью нейтринного телескопа «Baikal-GVD2 учёные исследуют эволюцию галактик, формирование сверхмассивных черных дыр, механизмы ускорения частиц, а также процессы с огромным выделением энергии, которые происходили в далёком прошлом. Чтобы это определить, установка регистрирует и исследует потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.
Ежегодно с середины февраля по середину апреля на Байкале проходят экспедиции, в ходе которых устанавливаются новые кластеры и модернизируются ранее установленные. В течение многих лет работами на льду руководит Игорь Белолаптиков, исполняющий обязанности начальника экспедиции, начальник установки «Baikal-GVD «в лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).
- Подготовка по материально-техническому обеспечению к запланированным работам была проведена на хорошем уровне, и надеемся, что погодные условия и ледовая обстановка позволят нам реализовать все наши планы, — отметил Игорь Белолаптиков.
На данный момент установка состоит из 12 кластеров, расположенных на расстоянии 250–300 метров друг от друга. В каждом кластере по 8 вертикальных гирлянд, на каждой гирлянде 36 модулей. В настоящее время оптическая система телескопа включает в себя порядка 3500 фотоприёмников. По проекту, к 2027/2028 годам объем установки должен составить порядка одного кубического километра. Он расположен на озере Байкал на расстоянии 3,6 км от берега, где глубина озера достигает 1300 м.
В экспедиции примут участие сотрудники Иркутского государственного университета, НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына, МГУ имени М.В. Ломоносова, морского университета Санкт-Петербурга и лимнологического института Сибирского отделения РАН. В ходе экспедиционных работ ожидается, что в установке телескопа примут участие около 60 человек.
- Телескоп строится силами международной коллаборации с ведущей ролью института ядерных исследований РАН, основоположника этого эксперимента и направления «нейтринная астрономия высоких энергий» в мире, и объединённого института ядерных исследований, - сообщает министерство науки и высшего образования РФ.
На Байкале стартует экспедиция по развёртыванию нейтринного телескопа
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