В Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН

Они сами придумали юмористические номера



В улан-удэнском СИЗО №1 прошёл первый этап КВН среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.



Выступления подготовили две команды осуждённых. Они подготовили сценки, монологи и посоревновались в юморе.



Жюри смогло оценить не только режиссёрский замысел, но и уровень исполнительского мастерства, художественное воплощение образов и артистизм исполнителей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

