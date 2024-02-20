Они сами придумали юмористические номера
В улан-удэнском СИЗО №1 прошёл первый этап КВН среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.
Выступления подготовили две команды осуждённых. Они подготовили сценки, монологи и посоревновались в юморе.
Жюри смогло оценить не только режиссёрский замысел, но и уровень исполнительского мастерства, художественное воплощение образов и артистизм исполнителей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН
Общество, Фото:
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