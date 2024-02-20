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Учёные объяснили сильные морозы в Иркутской области

Учёные объяснили сильные морозы в Иркутской области
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Регион стал чаще возвращаться к климатическим сибирским зимам

По данным Иркутского Гидрометцентра Иркутскую область до середины недели ждут сибирские морозы с понижением ночных температур в Иркутске до -35°С, а на севере области на границе с Якутией до -49°С. Чем вызваны февральские морозы в регионе, рассказала Инна Латышева, кандидат географических наук, доцент, заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства Иркутского госуниверситета.

- Нынешняя зима уже пугала жителей Иркутской области морозами. Первый зимний месяц выдался довольно прохладным: в Иркутске почти на 3 градуса ниже нормы, а в отдельные дни температуры были на 17 градусов ниже климатической нормы. По северу области декабрь оказался на 4 градуса холоднее нормы. Январь 2024 года был в среднем по области на 2-3 градуса теплее нормы. В Иркутске в дневные часы температура воздуха повышалась до -3°С, а минимальная ночная температура составила -31,6°С. В первой декаде февраль продолжил традиции тёплого января. 10, 11 и 12 февраля на ряде метеорологических станций Иркутской области были побиты суточные максимумы температур. Всего же за нынешнюю зиму иркутяне пережили 36 тёплых дней, а 31 зимний день выдался прохладным, - пояснила учёный.

По словам Инны Латышевой, если проанализировать температурные аномалии первой половины февраля 2024 года – на карте России немало регионов, жители которых уже прочувствовали февральские холода: Архангельская, Мурманская, Ленинградская, Вологодская, Костромская области, Республики Коми, Карелия, Эвенкия, Чукотка, Якутия, Магадан, Камчатка, Сахалин и другие. Основное февральское тепло досталось южным регионам, Уралу и Сибири, благодаря тому, что обширный циклон с Атлантики долгое время стационировал над европейской частью России. В тыловой своей части этот циклон, затягивая холодный арктический воздух, оказывал охлаждающее влияние на европейские регионы, а в передней части поставлял тёплый воздух с Каспийского моря и Средней Азии в Сибирь, оттесняя господствующий в это время года холодный Азиатский антициклон далеко к югу в субтропики.

- Отличительной особенностью нынешней ситуации на карте погоды является то, что управляющий зимними холодами на высотах холодный полярный вихрь с наиболее выхоложенной территории Гренландии гребнем тёплого воздуха над Атлантикой не только сместился на Россию, но и объединился с холодным циклоническим вихрем над Якутией. В результате значительную часть регионов России ожидают февральские морозы. Азиатский антициклон, который часто был ослаблен вторжениями циклонов, в конце зимы вновь займёт свои привычные позиции, объединится с арктическим антициклоном над Чукоткой и обусловит ясную морозную погоду с эпицентром холода на юге Западной и Восточной Сибири, где среднесуточные температуры будут примерно на 12 градусов ниже нормы, - добавила метеоролог.

Таким образом, Иркутская область в последние годы, пусть на короткие периоды, стала чаще возвращаться к климатическим сибирским зимам, которые ранее были более стабильными с точки зрения изменчивости температур и перепадов давления, что было обусловлено более устойчивым местоположением центра Азиатского антициклона на территории Монголии. Самые холодные зимы в Иркутске за 151 год непрерывных наблюдений были в 1969, 1929, 1917 и 1947 годах, когда средняя температура зимы составляла -23°С, а самые тёплые зимы в Иркутске - в 2007 и 2015 годах (-15°С). Ожидая понижение температур на севере Иркутской области до -49°С, необходимо отметить, что в летописях погоды области были куда более суровые зимние морозы. Например, по данным Иркутского Гидрометцентра 15 января 1966 года в селе Хамакар Катангского района столбик термометров зафиксировал отметку -61,7°С. Самая холодная февральская ночь в Иркутске была 1 февраля 1929 года (-44,7°С), на севере области в Ербогачене 10 февраля 1969 года (-59,5°С). Об этом сообщает управление информационной политики ИГУ.

Иркутская область климат зима метеорология погода

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