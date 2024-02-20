Юная уланудэнка стала лучшей во всероссийском конкурсе художников

Она выиграла первое место в номинации «графика»



Жительница Улан-Удэ, ученица детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева Намгар С. победила в VIII всероссийском юношеском конкурсе изобразительного искусства «Медный всадник» в г. Санкт-Петербург. Она заняла первое место в номинации «графика» в возрастной группе 12-14 лет.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, конкурс собрал творческих людей из разных уголков страны. Всего ДХШ имени Р. С. Мэрдыгеева представила на конкурсе четырёх учеников под руководством преподавателя Раджаны Доржиевой.



- Участие в этом знаковом конкурсе стало для нас не только честью, но и незабываемым опытом, - поделилась Раджана Доржиева. - Это путешествие подарило нашим талантливым ученикам незабываемые эмоции!

