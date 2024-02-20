В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2 в будни





В Улан-Удэ изменится расписание на автобусе маршрута №2 в будни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».- В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на маршруте №2 с 21 февраля будет действовать новое расписание в будние дни. Это связано с увеличением выхода автобусов на линию с 9 до 10 единиц, - отметили на предприятии.В выходные дни расписание на маршруте №2 остаётся прежним.Смотрите актуальный график можно посмотреть сайте перевозчика.