В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №2 в будни

На линию выйдут десять автобусов, вместо девяти
В Улан-Удэ изменится расписание на автобусе маршрута №2 в будни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».
- В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров, на маршруте №2 с 21 февраля будет действовать новое расписание в будние дни. Это связано с увеличением выхода автобусов на линию с 9 до 10 единиц, - отметили на предприятии.
В выходные дни расписание на маршруте №2 остаётся прежним.
Смотрите актуальный график можно посмотреть сайте перевозчика.
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