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Пловец из Бурятии завоевал 2 «золота» межрегиональных соревнований

Пловец из Бурятии завоевал 2 «золота» межрегиональных соревнований
Общество,  Фото:РСШП РБ
Турнир проходил в Приморском крае

Межрегиональные соревнования по плаванию «Золотая рыбка» прошли во Владивостоке с 15 по 17 февраля. В турнире принимали участие спортсмены 2011-2013 годов рождения.

Спортсмен из Бурятии, воспитанник республиканской спортивной школы плавания Юваль С. стал победителем на двух дистанциях. Он выиграл «золото» на 100 м вольным стилем и 50 м вольным стилем. Также он завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Юный пловец выполнил норматив I взрослого разряда на дистанции 100 м вольным стилем, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия плавание спорт

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