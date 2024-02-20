Жителям Бурятии расширят проактивное информирование о мерах соцподдержки

В этом году они начнут получать информацию о статусе многодетной семьи и присвоении звания ветерана



Минтруд России планирует расширить перечень жизненных событий, при наступлении которых граждане смогут получить информацию о доступных им мерах социальной поддержки с помощью сервиса проактивного информирования. Соответствующий проект приказа вывешен на общественное обсуждение.



Так, в этом году граждане начнут получать информацию о статусе многодетной семьи, присвоении звания ветерана и приравнённых к нему званий, а также о получении статуса лица, подвергшегося воздействию радиации. В 2025 году проактивно будет поступать информация о доступных мерах социальной поддержки в случае потери работы и при достижении предпенсионного возраста. В 2026 году детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, при достижении совершеннолетия начнут информировать о доступных федеральных и региональных мерах социальной поддержки.



Напомним, сейчас проактивное информирование реализуется при создании молодой семьи, наступлении беременности, рождении ребёнка, достижении ребёнком определенного возраста, потере кормильца, установлении опеки, установлении инвалидности, достижении пенсионного возраста. Если гражданин на портале «Госуслуг» дал согласие на проактивное информирование, то при наступлении жизненного события в личном кабинете придёт персональное уведомление о доступных мерах поддержки.



Проактивное информирование по жизненным ситуациям действует с 2021 года. На первом этапе граждане получали информацию о рождении ребёнка и об установлении инвалидности. В дальнейшем перечень ежегодно увеличивался и в текущем году станет доступно 11 жизненных событий. В 2023 году в проактивном формате гражданам было направлено свыше 5,2 млн уведомлений при наступлении различных жизненных ситуаций.



В министерстве соцзащиты Бурятии отметили, что в республике сегодня на 21 социально-значимую услугу можно подать заявления по новым интерактивным формам. Все документы оформляются посредством межведомственного документооборота.



