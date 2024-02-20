В Бурятии уклонист «добегался» до уголовного дела



Недавно перед судом предстал житель Баргузинского района, который уклонялся от призыва на военную службу. Молодой человек бегал от армии два года – с осени 2021-го по октябрь 2023-го, не имея оснований для освобождения от неё, и не являлся в военкомат после повесток.



В итоге против сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). На заседании баргузинец полностью признал свою вину, раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке.





Его признали виновным и с учётом смягчающих обстоятельств, включая явку с повинной, назначили наказание в виде штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу.