Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите



Прокуратура в соседнем Забайкалье отслеживает ход строительства краевой детской клинической больницы. Соответствующий контракт на 5 с лишним миллиардов заключили ещё в феврале 2022 года с одним ООО из Бурятии.



Сдать объект должны в середине ноября. Сейчас на нём трудятся 30 человек, задействовано четыре единицы, а готовность, по данным подрядчика, составляет 35%.



По оценке самой подрядной организации и заказчика, рабочих на стройплощадке достаточно. При наступлении тепла и поступлении строительных материалов их станет больше. Однако в надзорном ведомстве предполагают, что работы могут и затянуться.



- Фактический процент их исполнения и ограниченная продолжительность строительного сезона в регионе даёт основания полагать, что строительство не завершится в срок, – подчеркнули в краевой прокуратуре.



Руководителю ООО «Дом 2000» уже объявили предостережение о недопустимости нарушения закона и предупредили о грозящей компании ответственности. Строительство детской клинической больницы остаётся на контроле прокуратуры.

