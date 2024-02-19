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Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите

Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите
Общество,  Фото:Pixabay.com
Стройфирму уже предупредили о грозящей ей ответственности

Прокуратура в соседнем Забайкалье отслеживает ход строительства краевой детской клинической больницы. Соответствующий контракт на 5 с лишним миллиардов заключили ещё в феврале 2022 года с одним ООО из Бурятии. 
 
Сдать объект должны в середине ноября. Сейчас на нём трудятся 30 человек, задействовано четыре единицы, а готовность, по данным подрядчика, составляет 35%.

По оценке самой подрядной организации и заказчика, рабочих на стройплощадке достаточно. При наступлении тепла и поступлении строительных материалов их станет больше. Однако в надзорном ведомстве предполагают, что работы могут и затянуться.
 
- Фактический процент их исполнения и ограниченная продолжительность строительного сезона в регионе даёт основания полагать, что строительство не завершится в срок, – подчеркнули в краевой прокуратуре.
 
Руководителю ООО «Дом 2000» уже объявили предостережение о недопустимости нарушения закона и предупредили о грозящей компании ответственности. Строительство детской клинической больницы остаётся на контроле прокуратуры.
строительство больница прокуратура Забайкальский край

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