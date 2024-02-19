Регистрировать группу нужно за 10 рабочих дней до выхода на маршрут
С приходом первых тёплых дней в республике наступил лавиноопасный сезон. Лавины — серьёзная угроза для альпинистов и туристских групп, оказавшихся в опасном районе, предупреждают в ГУ МЧС по Бурятии.
Чтобы сделать свой отдых безопасным необходимо зарегистрироваться на сайте ведомства. Важная информация о маршруте, количестве участников и сроках похода позволит спасателям эффективно отслеживать путешествие и при необходимости оперативно прийти на помощь в случае нештатной ситуации.
- Важно, что регистрацию необходимо проходить минимум за 10 рабочих дней до выхода на маршрут. В настоящий момент в Бурятии в МЧС России зарегистрированы 4 туристские группы общей численностью более 30 человек, - отметили в пресс-службе.
В ведомстве советуют быть в курсе погодных условий в зоне путешествия.
- Помните, что метеоситуация влияет на состояние снежных масс и может способствовать сходу снежных масс. Выбирайте путь с учётом расположения лавиноопасных участков склонов, тщательней готовьтесь к походу и всегда соблюдайте правила безопасности в горах, - отметили в пресс-службе.
По Бурятии путешествуют четыре тургруппы
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