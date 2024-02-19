В улан-удэнской колонии отметили Сагаалган

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В честь праздника устроили концерт



Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №7 УФСИН России по Бурятии организовали и провели концерт, посвящённый празднованию Белого месяца.



На мероприятии побывали доктор буддийской философии, ректор Буддийского университета Дымбрыл Дашибалданов, заведующий кафедрой театрального искусства и сценической речи ВСГИК Эдуард Манзарханов, а также кавер-группа «Бесплатные крылья».



- Осуждённые продемонстрировали гостям и зрителям национальные песни и танцы, а также дефиле модных нарядов и образов в бурятском стиле, которые были изготовлены осуждёнными собственноручно, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.



В завершение мероприятия руководство учреждения и приглашённые гости выразили слова благодарности за подготовленный концерт.





