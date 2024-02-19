В районе Бурятии отпраздновали Сагаалган и открытие Года семьи

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Мероприятия прошли в Гусиноозёрске



17 февраля в Селенгинском районе Бурятии отметили торжественное открытие праздника в честь Года семьи и Белого месяца «Сагаалган 2024». В рамках мероприятия в Гусиноозёрске прошло шествие в национальной одежде, участники исполнили бурятский танец «ёхор» и активно участвовали в народных играх. А завершилось мероприятие праздничным концертом.



В рамках празднования огонь семейного очага был зажжён в городе Гусиноозёрск. Он был передан семье Седуновых от матери Героя России Владимира Дарковского, Людмилы Анатольевны. Этот символ, олицетворяющий единство и тепло семейного очага, уже в марте перейдёт к ещё одной семье одного из сельских поселений Селенгинского района.



Также торжественной церемонии был зарегистрирован брак и состоялось вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.



Кроме этого, на празднике были подведены итоги турнира по национальным видам спорта «Шагай наадан» и конкурса среди организаций и предприятий города «Сагаалганай ёхор». Победителями соревнований стали:



«Мори урилдаан»

Первое место - Бальжиева Елена

Второе место - Будаева Аюна

Третье место - Гергенова Саяна



«Шуурэлгэ»

Первое место - Гергенов Дугар

Второе место - Будаева Аюна

Третье место - Будаева Сэндэма



«Няhалалга»

Первое место - Аюшиев Арсалан

Второе место - Будаева Сэндэма

Третье место - Гергенов Дугар



«Тэбэг»



Женщины

Первое место - Цыденова Долгорма

Второе место - Доржиева Долгор

Третье место - Гатапова Арюна



Мужчины

Первое место - Гармаев Элбэг

Второе место - Дылыков Амгалан

Третье место - Гармаев Станислав



«Сээр шалган»

Первое место - Данзанов Эдуард

Второе место - Доржиев Гэсэр

Третье место - Халзанов Жаргал



В конкурсе среди организаций и предприятий города первое место заняла центральная районная больница. На втором месте – многофункциональный центр. Третье место у отдела федерального казначейства и налоговой инспекции. Об этом сообщает администрация Селенгинского района.



