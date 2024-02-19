В районе Бурятии за день отловили три десятка собак

Облаву на них устроили в нескольких сельских поселениях
В Прибайкальском районе вплотную взялись за собак, разгуливающих по улицам. В начале февраля облаву на них устроили в селе Турунтаево по анонимному обращению. На владельцев составили протокол за самовыгул животных.
На минувшей неделе, 13 февраля, в сельских поселениях «Туркинское» и «Гремячинское» отловили по 16 четвероногих. Об этом сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7». А 15-го числа провели выездное обследование в Халзаново и Зырянске.
Облаву на них устроили в нескольких сельских поселениях
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