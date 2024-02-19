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Супругов из Бурятии едва не «нагрели» на автокредите в Новосибирске

Супругов из Бурятии едва не «нагрели» на автокредите в Новосибирске
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Из-за него молодая семья могла залезть в огромный долг

К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой с просьбой о помощи обратились жители Бурятии. Как выяснилось, они пострадали от действий продавцов автомобилей.
 
В конце прошлого года молодые люди подобрали себе машину в одном из автосалонов Новосибирска. Его представители несколько часов общались с семейной парой и предлагали различные условия оформления покупки. В итоге супруги, введённые в заблуждение, подписали договор на приобретение понравившегося авто на условиях займа. Но размер кредита в договоре в итоге увеличился практически вдвое.

Наши земляки, поняв, что сделка невыгодная, попросили банк расторгнуть договор и не перечислять денежные средства на лицевой счёт автоцентра, но безрезультатно. Попытки решить вопрос самостоятельно с помощью юриста частной компании из Новосибирска тоже оказались безуспешными.
 
Омбудсмену удалось отстоять права жителей республики во взаимодействии с областным Роспотребнадзором и финучреждением. Деньги в банк уже вернули, автомобиль отправился в салон, а молодая семья смогла освободиться от непредвиденного займа с огромным ежемесячным платежом.
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