Супругов из Бурятии едва не «нагрели» на автокредите в Новосибирске



В конце прошлого года молодые люди подобрали себе машину в одном из автосалонов Новосибирска. Его представители несколько часов общались с семейной парой и предлагали различные условия оформления покупки. В итоге супруги, введённые в заблуждение, подписали договор на приобретение понравившегося авто на условиях займа. Но размер кредита в договоре в итоге увеличился практически вдвое.



Наши земляки, поняв, что сделка невыгодная, попросили банк расторгнуть договор и не перечислять денежные средства на лицевой счёт автоцентра, но безрезультатно. Попытки решить вопрос самостоятельно с помощью юриста частной компании из Новосибирска тоже оказались безуспешными.



Омбудсмену удалось отстоять права жителей республики во взаимодействии с областным Роспотребнадзором и финучреждением. Деньги в банк уже вернули, автомобиль отправился в салон, а молодая семья смогла освободиться от непредвиденного займа с огромным ежемесячным платежом.



К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой с просьбой о помощи обратились жители Бурятии. Как выяснилось, они пострадали от действий продавцов автомобилей.