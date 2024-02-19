Соревнования завершились в столице Амурской области
Первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по дартс прошли в Благовещенске с 16 по 18 февраля. Сборная Бурятии завоевала две золотые медали.
Победителем среди молодёжи стал кандидат в мастера спорта Аюша П. Он учится в 9 классе Иволгинской средней общеобразовательной школы.
Чемпионкой среди женщин в одиночном разряде стала мастер спорта России Мариана Цыренжапова, лаборант ГБУЗ «РКПТД».
В смешанной программе сборная Бурятии в составе кандидата в мастера спорта Жаргала Санжиева, мастера спорта Аллы Эрдыниевой, а также кандидата в мастера спорта Мунко Пунцукова заняла третье место. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
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