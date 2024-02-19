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Сельчан в Бурятии обеспокоили «небезопасные» уроки труда

Сельчан в Бурятии обеспокоили «небезопасные» уроки труда
Общество,  Фото:Pixabay.com
Первоклашек решили обучить шитью и вручили им иглы

Жители Селенгинского района забили тревогу из-за уроков труда в местных школах. Сельчане сообщили, что их дети-первоклассники вовсю используют на занятиях шило и швейные иглы. Родители задались вопросом, насколько это вообще безопасно.

- Чем ученики должны заниматься на уроках технологии? – поинтересовались они в группе «Селенга-инфо.24/7».

Ситуацию разъяснили в районном управлении образования. Начальник РУО Евгения Антохонова отметила: программа по этому предмету предусматривает работу с тканью и швейными иглами – согласно федеральным государственным стандартам.
 
- Для этого отводится пять уроков. К концу обучения в первом классе каждый ученик должен иметь представление о видах тканей, их свойствах и назначении, уметь работать с ручной швейной иглой, булавками и напёрстком, а также выполнять строчки прямого стежка, сшивание деталей аппликации и вышивать, – отметила руководитель РУО.
 
Она добавила: каждый ребёнок изучает технику безопасности, а уроки начинаются с повторения этих правил. Обеспокоенным же родителям порекомендовали заниматься с детьми закреплением практических знаний – например, вместе сделать дома вышивку. 
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