В Закаменске благоустроят центральную площадь

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

На её территории появятся новые зелёные насаждения



В мае прошлого года город Закаменск выиграл во всероссийском конкурс по благоустройству 150 млн рублей. Территорию, которую нужно преобразить, выбрали сами жители путём народного голосования.



Так, на центральной площади Закаменска планируется изменение пешеходной зоны с дополнительными местами для отдыха, установка теневого навеса, комплексное озеленение различными кустарниками и деревьями. Также оживёт сквер между детской поликлиникой и стоматологией, там будет располагаться детская игровая площадка для разных возрастов: для детей младшего возраста (2-6 лет) и детей среднего возраста (7-14 лет) – и зона отдыха.



- Важную роль в концепции благоустройства играет озеленение. С помощью новых зелёных насаждений территория площади будет выглядеть более комфортной и уютной. Для этого в проекте подобраны виды растений из ассортимента местных питомников. Из растений формируется несколько типов озеленения: плотное и устойчивое к загрязнению буферное озеленение вдоль улицы, групповые посадки декоративных видов деревьев и кустарников, а также моноцветники и насыщенные многоцветные клумбы, - сообщили в пресс-службе администрации Закаменского района.



