В Забайкалье на международный фестиваль приедет Лариса Долина

На концертных площадках края вновь «зацветёт багульник»



Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник» вернётся в Забайкальский край 21 марта. В этом году в рамках фестиваля пройдут 15 мероприятий в Чите и районах региона.



В первый день, 21 марта, фестиваль откроется выступлением народной артистки России Ларисы Долиной в большом зале краевой филармонии (6+). В Читу певица приедет впервые за 10 лет. В следующих мероприятиях своё мастерство покажут Красноярский филармонический русский оркестр имени Анатолия Бардина и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии.



Также перед забайкальцами и гостями края на фестивале в марте выступят «Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский и лауреат международного юношеского конкурса пианистов имени Сергея Рахманинова 2023 года, пианист из Китая Жуй Мин. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

