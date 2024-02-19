На концертных площадках края вновь «зацветёт багульник»
Международный фестиваль искусств «Цветущий багульник» вернётся в Забайкальский край 21 марта. В этом году в рамках фестиваля пройдут 15 мероприятий в Чите и районах региона.
В первый день, 21 марта, фестиваль откроется выступлением народной артистки России Ларисы Долиной в большом зале краевой филармонии (6+). В Читу певица приедет впервые за 10 лет. В следующих мероприятиях своё мастерство покажут Красноярский филармонический русский оркестр имени Анатолия Бардина и губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии.
Также перед забайкальцами и гостями края на фестивале в марте выступят «Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский и лауреат международного юношеского конкурса пианистов имени Сергея Рахманинова 2023 года, пианист из Китая Жуй Мин. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Забайкалье на международный фестиваль приедет Лариса Долина
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