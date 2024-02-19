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В Улан-Удэ провели первый городской математический турнир

В Улан-Удэ провели первый городской математический турнир
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
В нём участвовали юные инженеры

16 февраля в столице Бурятии, в Восточно-Сибирском университете технологий и управления прошёл первый городской математический турнир. На нём собрались команды учащихся инженерных классов школ города Улан-Удэ.

После жеребьёвки каждая из команд определила своего оппонента. Перед началом первого боя необходимо было подготовиться: участники получили задания и 50 минут на их выполнение. По истечению времени начались бои. Команда могла выбрать своему оппоненту одно из представленных заданий для демонстрации решения. Если соперники были не готовы, команда решала его и получала дополнительный балл.

По итогам первого тура были определены три сильнейшие команды, которые прошли в финальный тур. Здесь участникам предлагалось пройти математическую онлайн-викторину.

По результатам финального тура победителями стала команда «Начинающие инженеры» из лицея №27 г. Улан-Удэ. Второе место заняла команда из гимназии №33. Третье место завоевала команда «Множество Z» из физико-математической школы №56.

Ребята были награждены ценными призами и сертификатами. Также жюри отметили продуктивную работу команд «Интеграл» из школы №7 г. Улан-Удэ, «Корень из 5» школы №32 г. Улан-Удэ и «Пифагорики» школы №26. Об этом сообщает министерство образования и науки РБ.

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