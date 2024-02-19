За неделю устранили ещё 57
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 12 по 18 февраля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 7 технических нарушений и 4 из них – без отключения ХВС.
Кроме того, специалисты устранили 57 засоров. Неделей ранее было 50. В Улан-Удэ промыли шесть участков канализационных сетей протяжённостью 302 метра, отремонтировали 16 водоколонок и отогрели 55.
В столице Бурятии продолжается борьба с засорами
Общество, Фото:
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