В столице Бурятии продолжается борьба с засорами

За неделю устранили ещё 57



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 12 по 18 февраля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 7 технических нарушений и 4 из них – без отключения ХВС.



Кроме того, специалисты устранили 57 засоров. Неделей ранее было 50. В Улан-Удэ промыли шесть участков канализационных сетей протяжённостью 302 метра, отремонтировали 16 водоколонок и отогрели 55.

