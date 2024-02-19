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В столице Бурятии продолжается борьба с засорами

В столице Бурятии продолжается борьба с засорами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю устранили ещё 57

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 12 по 18 февраля включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 7 технических нарушений и 4 из них – без отключения ХВС.

Кроме того, специалисты устранили 57 засоров. Неделей ранее было 50. В Улан-Удэ промыли шесть участков канализационных сетей протяжённостью 302 метра, отремонтировали 16 водоколонок и отогрели 55. 
канализация коммунальная авария Водоканал

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