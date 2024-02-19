19 февраля

18 февраля

Популярное

Тункинец стал чемпионом зимних народных бурятских игр

Тункинец стал чемпионом зимних народных бурятских игр
Общество,  Фото:общественная организация «Возрождение»
В Усть-Ордынском округе определили призёров 10 соревнований и 4 конкурсов

17 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе завершились IV зимние народные бурятские игры «IV Yбэлэй буряад арадай наадан». Мероприятия прошли в посёлке Усть-Ордынский. Участие приняли жители Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.

В программу народных бурятских игр в этом году были включены десять соревнований. Это «hэер шаалган» (ломание хребтовой кости), «шагай наадан» (игра в бараньи лодыжки), «мори буляалдаан» (бой соломенными подушками), «аргамжа таталга» (перетягивание каната), «шатар» (бурятские шахматы), «баабхай шэдэлгэн» (метание бабхи), «туулган тобшо» (свинцовая пуговка зоски), «мушхуурга таталга» (перетягивание кожемялки), «дойбод» (бурятские шашки), «шэлбын яhан таталга» (перетягивание берцовой кости). Также прошли четыре специальных конкурса: семейная эстафета, фестиваль-конкурс фольклорных коллективов, конкурс благопожеланий, соревнования по поеданию бууз.

Проект является народным, призы на конкурсы могут предоставить все желающие. В этом году подарков было очень много. В общей сложности был подарен 31 баран. Бурятский нож специально для абсолютного победителя «hэер шаалган» сделал мастер из Ольхонского района Виктор Шарыгин. Абсолютным чемпионам игр авторские ювелирные украшения вручил мастер Александр Алсаткин.

На зимних народных бурятских играх в этом году были определены три абсолютных победителя. Абсолютным чемпионом по бурятским шахматам «шатар» стал Василий Ханхараев из Эхирит-Булагатского района. Абсолютным победителем в «шагай наадан» был признан Баин Доржиев из Эхирит-Булагатского района.

В серьёзной борьбе звание абсолютного чемпиона в разбивании хребтовой кости завоевал Станислав Имеев из Тункинского района Бурятии. Чемпиона качали на руках и вручили ему коня, сбрую, ювелирные изделия и 50 тысяч рублей из призового фонда. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Бурятия Усть-Ордынский Бурятский округ национальные виды спорта национальные игры разбивание хребтовой кости

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительницу юга Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем
Жительницу юга Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем
Общество, 19.02.2024
Именинница проживает в Кяхтинском районе
В Бурятии награждены 14 медицинских работников
В Бурятии награждены 14 медицинских работников
Общество, 19.02.2024
Они получили ведомственные награды Минздрава России
В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
В Бурятии определили лучших мэргэнов в стрельбе из национального лука
Общество, 19.02.2024
В столице республики завершился турнир «Белый месяц»
Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
Дартсмены Бурятии завоевали 2 «золота» чемпионат и первенства ДФО
Общество, 19.02.2024
Соревнования завершились в столице Амурской области
Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Общество, 19.02.2024
Чемпионами округа стали Тумэн Бодиев и Балдан Цыжипов
В Бурятии северяне не могут понять, чем их кормят
В Бурятии северяне не могут понять, чем их кормят
Общество, 19.02.2024
Люди пожаловались на странный сыр из магазина
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии пожаловалась на воду из-под крана
Уехавшая в Запорожье экс-депутат из Бурятии пожаловалась на воду из-под крана
Общество, 19.02.2024
Оксана Бухольцева сравнила её качество в Токмаке и Донецке 
Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите
Компания из Бурятии может затянуть со строительством детской больницы в Чите
Общество, 19.02.2024
Стройфирму уже предупредили о грозящей ей ответственности
По Бурятии путешествуют четыре тургруппы
По Бурятии путешествуют четыре тургруппы
Общество, 19.02.2024
Регистрировать группу нужно за 10 рабочих дней до выхода на маршрут
В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать
В Бурятии стало накладнее лечиться и умирать
Общество, 19.02.2024
В республике подорожали лекарства, приём у врачей и рытьё могил
В улан-удэнской колонии отметили Сагаалган
В улан-удэнской колонии отметили Сагаалган
Общество, 19.02.2024
В честь праздника устроили концерт 
У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон
У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон
Общество, 19.02.2024
Улан-удэнцам больше не придётся подолгу дозваниваться до диспетчеров
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
В Бурятии отбором кандидатов в главы Тарбагатайского района займутся сразу три министра
Общество, 19.02.2024
Стало известно, кто будет подыскивать замену Владимиру Смолину
В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
Общество, 19.02.2024
Облаву на них устроили в нескольких сельских поселениях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^