Тункинец стал чемпионом зимних народных бурятских игр

Общество, Фото: общественная организация «Возрождение»

В Усть-Ордынском округе определили призёров 10 соревнований и 4 конкурсов



17 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе завершились IV зимние народные бурятские игры «IV Yбэлэй буряад арадай наадан». Мероприятия прошли в посёлке Усть-Ордынский. Участие приняли жители Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.



В программу народных бурятских игр в этом году были включены десять соревнований. Это «hэер шаалган» (ломание хребтовой кости), «шагай наадан» (игра в бараньи лодыжки), «мори буляалдаан» (бой соломенными подушками), «аргамжа таталга» (перетягивание каната), «шатар» (бурятские шахматы), «баабхай шэдэлгэн» (метание бабхи), «туулган тобшо» (свинцовая пуговка зоски), «мушхуурга таталга» (перетягивание кожемялки), «дойбод» (бурятские шашки), «шэлбын яhан таталга» (перетягивание берцовой кости). Также прошли четыре специальных конкурса: семейная эстафета, фестиваль-конкурс фольклорных коллективов, конкурс благопожеланий, соревнования по поеданию бууз.



Проект является народным, призы на конкурсы могут предоставить все желающие. В этом году подарков было очень много. В общей сложности был подарен 31 баран. Бурятский нож специально для абсолютного победителя «hэер шаалган» сделал мастер из Ольхонского района Виктор Шарыгин. Абсолютным чемпионам игр авторские ювелирные украшения вручил мастер Александр Алсаткин.



На зимних народных бурятских играх в этом году были определены три абсолютных победителя. Абсолютным чемпионом по бурятским шахматам «шатар» стал Василий Ханхараев из Эхирит-Булагатского района. Абсолютным победителем в «шагай наадан» был признан Баин Доржиев из Эхирит-Булагатского района.



В серьёзной борьбе звание абсолютного чемпиона в разбивании хребтовой кости завоевал Станислав Имеев из Тункинского района Бурятии. Чемпиона качали на руках и вручили ему коня, сбрую, ювелирные изделия и 50 тысяч рублей из призового фонда. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

