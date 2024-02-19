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Бурятский цирк наградили медалью «За заслуги в культуре и искусстве»

Бурятский цирк наградили медалью «За заслуги в культуре и искусстве»
Общество,  Фото:цирк Бурятии
Награду получила директор госцирка Наталья Борисова

В Москве, на выставке «Россия» (0+) государственный цирк Бурятии представил зрителям завершающее представление в рамках недельных мероприятий Сагаалгана на ВДНХ. После мероприятия директору госцирка Наталье Борисовой вручили медаль «За заслуги в культуре и искусстве».

- В связи со 100-летием республики и в связи с 20-летием цирка, хотя эта дата уже прошла, мы решили отметить заслуги Натальи Владимировны в становлении бурятского государственного цирка, за вклад в общее цирковое искусство и поэтому союз творческих работников культуры России наградил медалью, - заявил искусствовед, член союза Григорий Островский, вручивший награду.

Ранее, 17 февраля, представление бурятского цирка посетила легенда мирового цирка, жонглёр, народный артист России Евгений Биляуэр. Он дал импровизированный мастер-класс по жонглированию.
Бурятия медаль награждение цирк

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