Награду получила директор госцирка Наталья Борисова
В Москве, на выставке «Россия» (0+) государственный цирк Бурятии представил зрителям завершающее представление в рамках недельных мероприятий Сагаалгана на ВДНХ. После мероприятия директору госцирка Наталье Борисовой вручили медаль «За заслуги в культуре и искусстве».
- В связи со 100-летием республики и в связи с 20-летием цирка, хотя эта дата уже прошла, мы решили отметить заслуги Натальи Владимировны в становлении бурятского государственного цирка, за вклад в общее цирковое искусство и поэтому союз творческих работников культуры России наградил медалью, - заявил искусствовед, член союза Григорий Островский, вручивший награду.
Ранее, 17 февраля, представление бурятского цирка посетила легенда мирового цирка, жонглёр, народный артист России Евгений Биляуэр. Он дал импровизированный мастер-класс по жонглированию.
Бурятский цирк наградили медалью «За заслуги в культуре и искусстве»
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