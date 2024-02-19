Жительницу юга Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Именинница проживает в Кяхтинском районе



В Кяхтинском районе Бурятии чествовали долгожительницу, жительницу селу Дунгуй Марину Николаевну Ерофеевскую. Юбиляр родилась 90 лет назад, 18 февраля 1934 года в деревне Щелчиха Здвинского района Новосибирской области.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, отец Николай Макарович Литвиненко работал продавцом в магазине. Мама Степанида Андреевна – в колхозе. В семье Мария воспитывалась не одна, был ещё брат Иван, 1931 года рождения.



- В 1939 наша семья переехала в Узбекистан, но прожили там всего 2 года. В год, когда началась война, папу забрали на фронт. Мама вместе со мной и братом переехала в деревню Щелчиха. В этом же году мама скоропостижно умерла, и мы остались на попечении родных. Брата Ивана забрали на работу в колхоз, а меня отдали в школу, во второй класс. А год спустя мы оба оказались в детском доме, - вспоминает годы детства Мария Николаевна. - Так случилось, что мы сменили четыре детских дома. Несмотря на постоянное переселение и жизненные трудности мне удалось получить образование 7 классов.



Затем она поступила в ремесленное училище в Новосибирске, где получила образование электрика по эксплуатации. Окончив университет по этой специальности, устроилась работать на завод. В 1955 году встретила своего будущего мужа Владимира Трифоновича Ерофеевского.



- В 1957 году родилась наша старшая дочь Любовь, сейчас она живёт во Владимирской области. Через три года родилась Галина – она проживает в Бурятии, в Кяхтинском районе, в селе Дунгуй, а в 1961 году родилась дочь Ирина. Был ещё сын Василий, он погиб, - рассказывает юбиляр.



По комсомольской путёвке с работы Марию Николаевну отправили в Бурятию, в Байкало-Кудару Кабанского района. В республике юбиляру очень понравилось, и её семья переехала сюда жить.



- С 2005 года Мария Николаевна проживает в селе Дунгуй с дочерью Галиной, совместно ведут небольшое личное хозяйство, дочь работает фельдшером в Дунгуйском ФАП. Наша долгожительница – заботливая бабушка: у неё 9 внуков, 11 правнуков и 1 праправнук, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Кяхтинскому району.



