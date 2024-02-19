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Дорогу на севере Бурятии «убивают» большегрузы с цепями

Дорогу на севере Бурятии «убивают» большегрузы с цепями
Общество,  Фото:Pixabay.com
На её состояние вовсю жалуются местные жители

В Северо-Байкальском районе крайне недовольны состоянием дороги «Уоян – Ангоя – Кичера». По словам сельчан, ездить по ней на легковых автомобилях вообще невозможно.

Люди поинтересовались в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», когда на трассе запустят грейдер. Дорожники пообещали взяться за неё с понедельника, 19 февраля.
 
- Имелись некоторые технические неисправности с техникой. Проблема в том, что дорогу почти сразу разбивают большегрузы с цепями, – подчеркнули в ответственной организации.

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