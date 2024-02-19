Дорогу на севере Бурятии «убивают» большегрузы с цепями

На её состояние вовсю жалуются местные жители
В Северо-Байкальском районе крайне недовольны состоянием дороги «Уоян – Ангоя – Кичера». По словам сельчан, ездить по ней на легковых автомобилях вообще невозможно.
Люди поинтересовались в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», когда на трассе запустят грейдер. Дорожники пообещали взяться за неё с понедельника, 19 февраля.
- Имелись некоторые технические неисправности с техникой. Проблема в том, что дорогу почти сразу разбивают большегрузы с цепями, – подчеркнули в ответственной организации.
Свет выключат 19, 20, 21 и 23 февраля
Его устроят в честь Дня защитника Отечества
Электричества не будет днём 19 и 21 февраля
Новый там начнут строить весной
В некоторых домах не будет холодной воды, в некоторых – горячей
В выходные здесь отмечали Сагаалган
Жилым домам пока ничего не угрожает
Им показали документальный фильм
Там уже началась вакцинация
После этого они смогут выдержать и по семь человек
За окном -34 градуса
В Улан-Удэ без существенных осадков
«Очень неприятно, что два больших села тают», - поделился он
Изначально женщину хотели лишить родительских прав
Посетители интересуются молитвенными барабанами, флажками удачи, фотографируются с Сагаан убгэном и активно участвуют в мастер-классах