Электричества не будет днём 19 и 21 февраля
В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии будет производиться отключение электроэнергии. Света не будет из-за плановых ремонтных работ.
Как сообщает администрация района, 19 февраля с 10:00 до 18:00 электричество отключат по адресам: магазин «Хозяин», оптовый центр «Титан», пер. Измайловский (один абонент), гаражи.
21 февраля с 10:00 до 18:00 света не будет по адресам: 6-й микрорайон, 8, 9, 10, 14, 15а, 15б, 11, 13, 18, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 21, 22, 25; ул. Степная; ул. Байкальская; ул. Афганская; ул. Загустайская; ул. Тухумская; ул. Вишневая; пер. Яблоневый; детский сад №11; пекарня.
В Гусиноозёрске два дня будут отключать свет
Общество, Фото:
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