В некоторых домах не будет холодной воды, в некоторых – горячей
19 февраля в Улан-Удэ с 9:30 до 16:00 в связи с проведением плановых работ будет прекращена подача холодного водоснабжения у потребителей по адресам:
- ул. Ладожская 17/1-17/8, 2а, 4а, 12, 6, 15, 16, 17, 14, 5, 7, 9,11, 13, 18, 20, 19, 22, 8;
- пер. Ладожский 4, 2а, 6, 2;
- ул. Хилокская 1-20;
- ул. Северная 1, 3, 5, 7;
- ул. Витебская, 2.
Кроме этого, 19 февраля с 9:30 до 13:30 для производства ремонтных работ будет прекращена подача горячего водоснабжения у потребителей на ул. Ключевская 23, 25, 29а, 29б. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат воду
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