В Кяхте на благотворительной ярмарке собрали почти 200 тысяч рублей









В Кяхте отметили районный фольклорный фестиваль Сагаалган-2024. Праздник проходил на городской площади, здесь собрались все поселения Кяхтинского района, организации и учреждения города, волонтёры.На празднике наградили победителей конкурса «Баатар. Дангина» в разных номинациях, а также команда Кяхтинского района, участвовавшая в активных этноиграх, которые проходили 17 февраля в Заиграевском районе. Кяхтинский район занял четвёртое место из 12 участников.Продолжились праздничные гуляния выступлениями творческих коллективов, народными игрищами и благотворительной ярмаркой в поддержку участников СВО.За активное участие в районном фольклорном празднике Сагаалган-2024 между сельскими поселениями разыграли подарочные сертификаты на получение живого барана, 5 кг сладостей, 100 бууз, главный приз - 30 тысяч рублей в номинациях: приветствие, разбивание хребтовой кости, бурятская национальная одежда, народная песня, эстрадная песня.Благотворительная ярмарка собрала 191 841 р.- Администрация МО «Кяхтинский район» и волонтёрский центр «Прометей» благодарят жителей и гостей Кяхтинского района за участие в празднике и поддержку наших ребят-участников СВО, - отметили в администрации района.