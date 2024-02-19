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В Кяхте на благотворительной ярмарке собрали почти 200 тысяч рублей

В Кяхте на благотворительной ярмарке собрали почти 200 тысяч рублей
Общество,  Фото:администрация МО «Кяхтинский район»
В выходные здесь отмечали Сагаалган

В Кяхте отметили районный фольклорный фестиваль Сагаалган-2024. Праздник проходил на городской площади, здесь собрались все поселения Кяхтинского района, организации и учреждения города, волонтёры.

На празднике наградили победителей конкурса «Баатар. Дангина» в разных номинациях, а также команда Кяхтинского района, участвовавшая в активных этноиграх, которые проходили 17 февраля в Заиграевском районе. Кяхтинский район занял четвёртое место из 12 участников.

Продолжились праздничные гуляния выступлениями творческих коллективов, народными игрищами и благотворительной ярмаркой в поддержку участников СВО.


За активное участие в районном фольклорном празднике Сагаалган-2024 между сельскими поселениями разыграли подарочные сертификаты на получение живого барана, 5 кг сладостей, 100 бууз, главный приз - 30 тысяч рублей в номинациях: приветствие, разбивание хребтовой кости, бурятская национальная одежда, народная песня, эстрадная песня.

Благотворительная ярмарка собрала 191 841 р.

- Администрация МО «Кяхтинский район» и волонтёрский центр «Прометей» благодарят жителей и гостей Кяхтинского района за участие в празднике и поддержку наших ребят-участников СВО, - отметили в администрации района. 

СВО Сагаалган

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