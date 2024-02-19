В посёлке в Бурятии разлились наледные воды

Жилым домам пока ничего не угрожает
В минувшую пятницу, 16 февраля, в бичурском посёлке Потанино вышли наледные воды. Они разлились на улице Октябрьская, сообщает «Бичура-инфо.24/7».
В тот же день в населённом пункте приступили к отсыпке грунтом. К работам привлекли пять человек, задействовать пришлось пять единиц техники.
Кроме того, помощь оказывали местные жители. Сейчас ведётся мониторинг обстановки. Угрозы подтопления домов нет.
Жилым домам пока ничего не угрожает
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