В посёлке в Бурятии разлились наледные воды









Кроме того, помощь оказывали местные жители. Сейчас ведётся мониторинг обстановки. Угрозы подтопления домов нет.



В минувшую пятницу, 16 февраля, в бичурском посёлке Потанино вышли наледные воды. Они разлились на улице Октябрьская, сообщает «Бичура-инфо.24/7».В тот же день в населённом пункте приступили к отсыпке грунтом. К работам привлекли пять человек, задействовать пришлось пять единиц техники.