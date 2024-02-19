19 февраля

18 февраля

Популярное

В посёлке в Бурятии разлились наледные воды

В посёлке в Бурятии разлились наледные воды
Общество,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
Жилым домам пока ничего не угрожает

В минувшую пятницу, 16 февраля, в бичурском посёлке Потанино вышли наледные воды. Они разлились на улице Октябрьская, сообщает «Бичура-инфо.24/7».


В тот же день в населённом пункте приступили к отсыпке грунтом. К работам привлекли пять человек, задействовать пришлось пять единиц техники. 

Кроме того, помощь оказывали местные жители. Сейчас ведётся мониторинг обстановки. Угрозы подтопления домов нет.
наледные воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В посёлке в Бурятии разлились наледные воды
В посёлке в Бурятии разлились наледные воды
Общество, 19.02.2024
Жилым домам пока ничего не угрожает
В Бурятии до -29 градусов
Общество, 19.02.2024
В Улан-Удэ без существенных осадков
Хамбо Лама рассказал о малочисленной школе в Бурятии
Хамбо Лама рассказал о малочисленной школе в Бурятии
Общество, 18.02.2024
«Очень неприятно, что два больших села тают», - поделился он
В Бурятии у исправившейся матери-алкоголички не стали забирать детей
В Бурятии у исправившейся матери-алкоголички не стали забирать детей
Общество, 18.02.2024
Изначально женщину хотели лишить родительских прав
К павильону Бурятии на ВДНХ выстраиваются очереди
К павильону Бурятии на ВДНХ выстраиваются очереди
Общество, 18.02.2024
Посетители интересуются молитвенными барабанами, флажками удачи, фотографируются с Сагаан убгэном и активно участвуют в мастер-классах
В Бурятии школьники состязались в конкурсе «Патриоты России»
В Бурятии школьники состязались в конкурсе «Патриоты России»
Общество, 18.02.2024
Всего состоялось шесть конкурсных этапов
В Бурятии сделали операцию подростку, которому поездом отрезало ноги
В Бурятии сделали операцию подростку, которому поездом отрезало ноги
Общество, 18.02.2024
Уникальная операция длилась почти шесть часов
В Бурятии днём местами до -28 градусов
В Бурятии днём местами до -28 градусов
Общество, 18.02.2024
В Улан-Удэ без существенных осадков
Порядка тысячи улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Порядка тысячи улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Общество, 17.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
На окраине Улан-Удэ пилят лёд
На окраине Улан-Удэ пилят лёд
Общество, 17.02.2024
Распил улучшит пропускную способность ручья 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^