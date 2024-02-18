В Бурятии у исправившейся матери-алкоголички не стали забирать детей

Изначально женщину хотели лишить родительских прав
В Хоринском районе Бурятии вставшую на путь исправления мать не стали ограничивать в родительских правах.
Ранее в суд обратилась комиссия по делам несовершеннолетних с иском об ограничении женщины родительских прав и взыскании алиментов. Представители комиссии пояснили, что сельчанка ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности в отношении своих маленьких детей, не воспитывает их, злоупотребляет спиртным.
Однако в суде выяснилось, что после подачи иска женщина встала на путь исправления. Она отказалась от употребления спиртного, прошла лечение от алкогольной зависимости, улучшила жилищно-бытовые условия и стала надлежащим образом ухаживать за детьми.
- В связи с чем суд пришёл к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований, - сообщает Хоринский районный суд.
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