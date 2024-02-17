В Бурятии дети призвали смотреть пешеходов по сторонам

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Профилактическая акция прошла в Бичурском районе



В Бичурском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции с представителем Общественного совета при районном отделе полиции Людмилой Афанасьевой, членом Совета отцов Виталием Песковым, а также с активистами отряда ЮИД «Дорожный патруль» проверили соблюдение Правил дорожного движения вблизи Бичурской школы № 4.



- Юные помощники, вооружившись ярким плакатом с призывом смотреть по сторонам и дорожными знаками, встречали прохожих вблизи пешеходного перехода, по которому ежедневно передвигаются пешие участники дорожного движения. Участники мероприятия призывали к безопасному вождению водителей транспортных средств при проезде пешеходных переходов, акцентировав внимание на движении вблизи образовательных учреждений, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



С детьми поговорили об особенностях перехода проезжей части, важности использования световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках в тёмное время суток.



Людмила Афанасьева рекомендовала проходящим школьникам воздержаться от использования гаджетов, наушников и других отвлекающих внимание предметов во время передвижения по дороге.



- Переходя дорогу, будьте бдительными. Своим примером покажите младшеклассникам, как правильно переходить проезжую часть, - обратилась общественница к ребятам.



Автоинспекторы напомнили и об ответственности, которая предусмотрена за административные правонарушения, вручили тематические памятки и призывали всех неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

