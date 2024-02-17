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В Бурятии дети призвали смотреть пешеходов по сторонам

В Бурятии дети призвали смотреть пешеходов по сторонам
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Профилактическая акция прошла в Бичурском районе

В Бичурском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции с представителем Общественного совета при районном отделе полиции Людмилой Афанасьевой, членом Совета отцов Виталием Песковым, а также с активистами отряда ЮИД «Дорожный патруль» проверили соблюдение Правил дорожного движения вблизи Бичурской школы № 4.

- Юные помощники, вооружившись ярким плакатом с призывом смотреть по сторонам и дорожными знаками, встречали прохожих вблизи пешеходного перехода, по которому ежедневно передвигаются пешие участники дорожного движения. Участники мероприятия призывали к безопасному вождению водителей транспортных средств при проезде пешеходных переходов, акцентировав внимание на движении вблизи образовательных учреждений, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

С детьми поговорили об особенностях перехода проезжей части, важности использования световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках в тёмное время суток.

Людмила Афанасьева рекомендовала проходящим школьникам воздержаться от использования гаджетов, наушников и других отвлекающих внимание предметов во время передвижения по дороге.

- Переходя дорогу, будьте бдительными. Своим примером покажите младшеклассникам, как правильно переходить проезжую часть, - обратилась общественница к ребятам.

Автоинспекторы напомнили и об ответственности, которая предусмотрена за административные правонарушения, вручили тематические памятки и призывали всех неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
дети школьники ПДД

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