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В Улан-Удэ педиатр рассказала об увеличении частоты запоров у малышей

В Улан-Удэ педиатр рассказала об увеличении частоты запоров у малышей
Общество,  Фото:пресс-служба ДРКБ
Эта проблема возникает на первом году жизни у 40% детей

Функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) часто встречаются запоры. За последнее десятилетие отмечается 4-кратное увеличение частоты запоров в детском возрасте. Эта проблема возникает на первом году жизни у 40% детей. Об этом сообщили в пресс-службе детской республиканской клинической больнице города Улан-Удэ.

О запорах у детей раннего возраста рассказала Оксана Шаракшинова, врач-гастроэнтеролог-педиатр консультативного отделения.

- Как определить есть ли у ребёнка запор?

- Здесь необходимо учитывать норму частоты стула в зависимости от возраста. Так, у новорождённого ребёнка, находящегося на грудном вскармливании, частота стула может совпадать с числом кормлений (до 6 раз в сутки). С возрастом кратность стула постепенно уменьшается, и к периоду введения прикорма (4–6 месяцев) дефекация осуществляется не более 2 раз в день. У детей, находящихся на искусственном вскармливании, частота стула составляет 1 раз в сутки.

О хроническом запоре свидетельствует то, если ребёнок ходит в туалет менее 3-ех раз в неделю, постоянно натуживается, у него возникает чувство неполного опорожнения, характер стула становится похож на «овечий кал», большой диаметр калового цилиндра, болезненность при дефекации. Это признаки должны насторожить родителей.

- Причины развития запоров у детей раннего возраста?

- В основном, это - неправильный режим питания кормящей матери; последствия перинатальной энцефалопатии гипоксического или травматического генеза; мышечная гипотония за счёт рахита, рахитоподобных заболеваний, железодефицитной анемии или латентного дефицита железа; недостаточный питьевой режим при искусственном вскармливании; «быстрый» переход на искусственное вскармливание; вскармливание детей первых месяцев жизни молочной смесью с высоким содержанием железа (до 12 мг/л молочной смеси); быстрый переход с одной смеси на другую; дисбактериоз кишечника; гастроинтестинальная форма пищевой аллергии (непереносимость белка коровьего молока, сои, глютена и др.); транзиторный или врождённый гипотиреоз.

У детей раннего возраста наиболее частой причиной хронического запора являются функциональные нарушения моторно-эвакуаторной функции толстой и прямой кишок.

Аллергия также может стать причиной формирования запоров у детей первого года жизни. Под влиянием аллергенов происходит спазм гладких мышц различных участков кишечника.

- Что необходимо делать в таком случае?

- Ни в коем случае не заниматься самолечением, а обратиться на приём к врачу, который назначит комплексное обследование и подберёт тактику лечения. Лечебные мероприятия у детей с функциональными запорами должны быть комплексными и включать: диету, водный режим; лечебную физкультуру, физиотерапевтическое лечение; медикаментозную терапию; выработку рефлекса на дефекацию (проводится с первого года жизни).

Оптимальный водный режим у детей раннего возраста:
1) дети до 1 года – 100 мл,
2) дети с массой от 10 до 20 кг - 100 мл + 50 * каждый килограмм свыше 10 кг (при массе 20 кг = 100 мл + 50 * 10 = 600 мл),
3) дети с массой выше 20 кг = 600 мл + 20 мл * на каждый килограмм свыше 20 кг.

ДРКБ дети педиатрия

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