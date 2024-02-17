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«Машина – зверь!»: Мэр Улан-Удэ прокатился на новом самосвале

«Машина – зверь!»: Мэр Улан-Удэ прокатился на новом самосвале
Общество,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Коммунальные службы города получили новую спецтехнику

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокатился на новеньком самосвале. Ключи от 11 спецмашин накануне передали коммунальным службам города.

- Я сам проехался на новом самосвале, и скажу честно, на таком транспорте удобно и комфортно будет работать нашим водителям. Управляется легко, ездить одно удовольствие, - признался градоначальник.

«Машина – зверь!» - сказал Игорь Шутенков, прокатившись первые несколько метров.

 
- Все мы с вами понимаем для того, чтобы быстро устранить те порывы, те нарушения, которые случаются на объектах тепло- и водоснабжения нужна современная, мощная техника. Поэтому ежегодно закупаем новые машины, - отметил мэр города.

По его словам, с 2021 года приобретено 64 единицы спецтехники и оборудования. Закупка техники будет продолжена.

мэр Улан-Удэ коммунальное хозяйство

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