Жителей призывают тщательно мыть овощи и фрукты
В Бурятии в 2023 году было зарегистрировано 3 833 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Это на 28,4% ниже, чем годом ранее, сообщили в республиканской клинической инфекционной больнице.
Самой распространённой острой кишечной инфекцией была ротовирусная инфекция: в прошлом году зарегистрировано 551 случая. Из них 89% пациентов – дети и подростки до 17 лет.
- Для ротовируса характерна зимне-весенняя сезонность. Также эту болезнь называют болезнью грязных рук, так как чаще всего заражение происходит через грязные руки, загрязнённую воду и продукты питания, в том числе овощи и фрукты, - пояснили в инфекционной больнице.
Медики советуют тщательно мыть овощи и фрукты. Корнеплоды (морковь, свёкла, репа, редька и др.) лучше мыть под горячей водой с щёткой, тоже самое касается бахчевых культур – арбузов, дыни, кабачков, патиссонов и др. Промывать овощи необходимо даже перед тем, как снимать с них кожуру.
В случае с овощами, которые растут над землёй, достаточно будет проточной воды. Необходимо следить за состоянием кожуры, дефекты нужно удалять ножом. Капусту очищают, убирают верхние листья и промывают.
Фрукты, которые могут дополнительно обрабатывать воском – груши, яблоки, следует мыть под проточной водой с губкой, чтобы не повредить поверхность. Перед мытьём цитрусовых рекомендуется обдать их кипятком, а затем ополоснуть.
Ягоды лучше замачивать в холодной воде – лишний сор сам всплывёт наружу. Зелень также лучше замочить в подсоленой воде перед тем как промывать, чтобы не повредить нежные стебли и листья.
- Чистые руки – залог нашего здоровья! Чистые руки спасают жизни! – отмечают в больнице.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в Бурятии
Общество, Фото:
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