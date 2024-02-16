В Улан-Удэ и пригороде наводнение угрожает почти 8000 домов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их пообещали защитить от «большой» воды с помощью дамб



Недавно Вячеслав Наговицын, представляющий интересы Бурятии в Совете Федерации, встретился с главой Минприроды Бурятии Натальей Тумуреевой. Они обсудили строительство защитных гидротехнических сооружений на Селенге и реке Иволга. Об этом сенатор рассказал на своей странице во «ВКонтакте».



- В опасной зоне находится левобережная часть Советского района Улан-Удэ и населённые пункты Иволгинского, – подчеркнул Вячеслав Наговицын. – Благодаря запланированным мероприятиям будет защищено более 7 800 домов, 10 учреждений образования, четыре медучреждения, свыше пяти тысяч дачных участков, силовая подстанция, электрические, тепловые, канализационные и водопроводные сети и другие инфраструктурные объекты. В целом – 40 600 человек.



По словам члена Совфеда, строительство дамб запланировали в 2027-2028 годах.



- Учитывая наступивший в Бурятии многоводный период, для нас важно, чтобы не сорвалось федеральное финансирование и проект вовремя завершился. Будем объединять усилия, – заключил Наговицын.

