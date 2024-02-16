В Улан-Удэ после массовых отравлений взялись за ларьки с шаурмой

Общество, Фото: Городская ветеринарная станция

Специалисты усилят за ними контроль



После волны отравлений шаурмой, прокатившейся по России, ветспециалисты решили усилить контроль за ларьками и киосками, где продают такой фаст-фуд. Их проверяют как в ходе выездных обследований, так и с помощью анализа ФГИС «Меркурий». Эта информационная система позволяет отследить, соблюдают ли предприниматели требования по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на продукты.



В Улан-Удэ точки с шаурмой есть практически на каждой остановке, но только 40 зарегистрированы в вышеупомянутой ФГИС. Там оформляются все необходимые документы на поступающее сырьё – сыр, мясо птицы и говядину.



На городской ветеринарной станции пояснили: для регистрации в информсистеме и получения доступа к ней необходимо предоставить сведения об организации/ИП/ЮЛ и сведения о местах осуществления деятельности (производство, переработка, хранение, реализация). Их следует оформить в виде заявки по шаблону – для ИП и для ЮЛ.



