Бывший супруг жительницы Бурятии продал её машину и присвоил деньги

При этом автомобиль женщина приобрела до брака



Жительнице Муйского района Бурятии пришлось через суд «выбивать» с бывшего мужа деньги за её автомобиль, который он незаконно продал.



Женщина на свои деньги, а также на деньги своей мамы приобрела автомобиль, но договор купли-продажи в письменной форме оформила не сразу. К моменту же оформления она стала жить с возлюбленным. Спустя некоторое время пара зарегистрировала брак.



Но вскоре супруги развелись. При этом мужчина тайком продал машину бывшей жены и присвоил себе деньги.



Женщина обратилась в суд.



- Автомобиль являлся личной собственностью истца, поскольку приобретён до брака с Т. и на её личные денежные средства. Т. произвёл отчуждение автомобиля без её разрешения, тем самым причинил ущерб, который подлежит возмещению, - сообщили в пресс-службе Муйского районного суда.



Суд пришёл к выводу, что экс-супруг распорядился автомобилем без согласия владелицы, чем причинил убытки. Требования женщины полностью удовлетворены, суд взыскал с бывшего мужа деньги с продажи машины.

