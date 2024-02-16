При этом автомобиль женщина приобрела до брака
Жительнице Муйского района Бурятии пришлось через суд «выбивать» с бывшего мужа деньги за её автомобиль, который он незаконно продал.
Женщина на свои деньги, а также на деньги своей мамы приобрела автомобиль, но договор купли-продажи в письменной форме оформила не сразу. К моменту же оформления она стала жить с возлюбленным. Спустя некоторое время пара зарегистрировала брак.
Но вскоре супруги развелись. При этом мужчина тайком продал машину бывшей жены и присвоил себе деньги.
Женщина обратилась в суд.
- Автомобиль являлся личной собственностью истца, поскольку приобретён до брака с Т. и на её личные денежные средства. Т. произвёл отчуждение автомобиля без её разрешения, тем самым причинил ущерб, который подлежит возмещению, - сообщили в пресс-службе Муйского районного суда.
Суд пришёл к выводу, что экс-супруг распорядился автомобилем без согласия владелицы, чем причинил убытки. Требования женщины полностью удовлетворены, суд взыскал с бывшего мужа деньги с продажи машины.
Бывший супруг жительницы Бурятии продал её машину и присвоил деньги
Общество, Фото:
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