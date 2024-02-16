Турнир посвятили памяти работников, погибших при исполнении служебного долга
15 февраля в спортивном комплексе БГСХА прошел турнир по волейболу среди лесников Бурятии. В соревнованиях приняли участие 19 команд, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Сегодняшний турнир посвящён памяти наших работников, погибших при исполнении служебного долга. Мы помним своих коллег, которые отдали жизнь за лесную отрасль. Неоднократно было сказано, что все пожары, которые возникают в Бурятии, ликвидируют в первые сутки, всё это благодаря вашему самоотверженному труду. Несмотря на сложность профессии, условия повышенной опасности, вы всё равно выбираете работу лесника. Я благодарю всех, кто откликнулся и представил свою команду по волейболу. Лесники – это сила, выдержка и командный дух, - поприветствовал участников турнира руководитель агентства лесного хозяйства Бурятии Сергей Борошноев.
Первое место заняла команда колледжа технологий и лесопользования. Второй стала команда автономного учреждения «Лесресурс». Третье место – у Усть-Баргузинского лесхоза.
Лучшим игроком среди мужчин стал участник команды из Усть-Баргузинского лесхоза, лучшей среди женщин признана участница команды колледжа.
Победителей наградили кубками и денежными призами.
В Бурятии прошёл турнир по волейболу среди лесников
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