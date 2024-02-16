Половину этой суммы направили на единые пособия
В ушедшем 2023 году соцподдержку в Бурятии получили 439 тысяч человек – это каждый второй житель республики, рассказала глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова. Объём выплат, по её словам, достиг рекордной суммы – 31 с половиной миллиард рублей и половину – 15 миллиардов – при этом направили на единое пособие.
Его перечислили 66 000 семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей. В 2024-ем на соцвыплаты уйдёт ещё больше – 33 миллиарда. На единое пособие выделят 20 миллиардов 400 миллионов.
- Благодаря социальному контракту нацпроекта «Демография» 90% семей республики повысили свои доходы, у 50% они превысили величину прожиточного минимума. Поддержку получили 2039 человек на 412 миллионов рублей. В 2024 году на эти цели направят 378 миллионов. В приоритете – многодетные семьи, – заявила Быкова.
Более 30 миллиардов: В Бурятии объём соцвыплат побил рекорд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Половину этой суммы направили на единые пособия
Сотрудники обнаружили это во время зимнего маршрутного учёта
На него обрушился снег
Он пояснил, почему нужно следить за своим языком
Иск подала прокуратура
Он привёл в восторг большинство интернет-пользователей
Туристы всё чаще стали натыкаться на отпечатки их лап
Им приходится доплачивать за поездки до Улан-Удэ и обратно
Мужчина не раз катался нетрезвым за рулём
Его не будет на Бабушкина
Компанию коням составят бык, верблюд, баран и козёл
Туда приходится ездить врачам из Улан-Удэ
Исполнения контракта стартует весной
Итоги подведут в личном и командном зачётах
Он будет расположен на улице Красной Звезды