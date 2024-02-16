Более 30 миллиардов: В Бурятии объём соцвыплат побил рекорд

Половину этой суммы направили на единые пособия



В ушедшем 2023 году соцподдержку в Бурятии получили 439 тысяч человек – это каждый второй житель республики, рассказала глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова. Объём выплат, по её словам, достиг рекордной суммы – 31 с половиной миллиард рублей и половину – 15 миллиардов – при этом направили на единое пособие.



Его перечислили 66 000 семей, в которых воспитывается 128 тысяч детей. В 2024-ем на соцвыплаты уйдёт ещё больше – 33 миллиарда. На единое пособие выделят 20 миллиардов 400 миллионов.



- Благодаря социальному контракту нацпроекта «Демография» 90% семей республики повысили свои доходы, у 50% они превысили величину прожиточного минимума. Поддержку получили 2039 человек на 412 миллионов рублей. В 2024 году на эти цели направят 378 миллионов. В приоритете – многодетные семьи, – заявила Быкова.



