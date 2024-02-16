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В Бурятии медведи выбили окна в избушках заповедника

В Бурятии медведи выбили окна в избушках заповедника
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Сотрудники обнаружили это во время зимнего маршрутного учёта

Результаты «наведывания в гости» медведей в зимовья обнаружили сотрудники Баргузинского заповедника в Бурятии.

Сейчас в заповеднике проходит зимний маршрутный учёт. Сотрудники отделов охраны и науки идут по специальным маршрутам на лыжах и ведут подсчёт звериных следов, оставленных на снегу. Так будет установлено примерное число диких животных.



В пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали, как в заповеднике поработала первая группа учётчиков. Впечатлениями поделился начальник отдела охраны заповедника Фёдор Мартусов:

- В этом году нам достались два маршрута по 60 километров, на которых предстояло накатать лыжню. Первый, от полевой базы «Давша» до кордона «Южный» в бухте Сосновка, мы одолели за пять дней, второй – от «Давши» до кордона «Северный», за четыре дня. Погода была морозная, в среднем колебалась от -20 до -37 градусов. Самая большая высота, взятая на маршруте – перевал Баргузинского хребта, 1200 метров над уровнем моря. В наши задачи не входил подсчёт следов, но для себя мы отметили присутствие соболя, лося, лисицы, росомахи, кабарги, изюбря, выдры, а ещё видели рябчиков.

В заповеднике есть зимовья – их построили, чтобы сотрудники могли отдохнуть и обогреться зимой. В некоторые из них, как выяснилось, наведывались любопытные медведи. В нескольких избушках учётчики обнаружили выбитые хозяева тайги окна.

- Поминая сладко спящего в берлоге медведя добрым словом, принимались за работу после дня, проведённого на лыжах и под рюкзаком, - поделился Фёдор Мартусов.

Но в целом, подчеркнул он, зимний маршрутный учёт – «одно из интереснейших мероприятий в году, от которого остаются светлые воспоминания, новые знания и красивые пейзажи на память». Кроме всего, сотрудники провели ревизию «лесной» инфраструктуры, по итогам которой наметили себе план ремонтных работ по зимовьям и план по расчистке троп.



медведь

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