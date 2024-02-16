На него обрушился снег
В Кабанском районе Бурятии ухудшились дорожные условия. Там плохая видимость и идёт снег, а на дорогах образовались накаты. Об этом предупредили в местной группе «Кабанск-инфо.24/7».
В ОГИБДД района автомобилистов просят соблюдать дистанцию и боковой интервал на дороге и быть аккуратнее при совершении манёвров. Во время снегопада скорость советуют снижать до минимума, чтобы при возникновении опасности была возможность предотвратить ДТП.
- Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что при неблагоприятных погодных условиях обзор у них быть ограничен, – подчеркнули в Госавтоинспекции и при возможности призвали жителей республики воздержаться от поездок в район.
В прибрежном районе Бурятии из-за непогоды ухудшилась видимость
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Половину этой суммы направили на единые пособия
Сотрудники обнаружили это во время зимнего маршрутного учёта
На него обрушился снег
Он пояснил, почему нужно следить за своим языком
Иск подала прокуратура
Он привёл в восторг большинство интернет-пользователей
Туристы всё чаще стали натыкаться на отпечатки их лап
Им приходится доплачивать за поездки до Улан-Удэ и обратно
Мужчина не раз катался нетрезвым за рулём
Его не будет на Бабушкина
Компанию коням составят бык, верблюд, баран и козёл
Туда приходится ездить врачам из Улан-Удэ
Исполнения контракта стартует весной
Итоги подведут в личном и командном зачётах
Он будет расположен на улице Красной Звезды