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Гастрофестиваль в Агинском округе обретёт статус международного

Гастрофестиваль в Агинском округе обретёт статус международного
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие получило поддержку из федерального бюджета

Определена дата проведения гастрономического фестиваля «Хорхог. Агинская баранина на камнях». Это туристическое событие пройдёт в Агинском Бурятском округе, на этнобазе «Кочевник» 10 августа.

Подготовка к проведению четвёртого фестиваля уже началась. 15 февраля прошёл первый организационный комитет.

- Гастрофестиваль 2024 года обретёт статус международного. Предварительно подтвердили своё участие команды из Монголии, этнические буряты с Шэнэхээна из КНР, соседней Бурятии, - рассказала начальник отдела планирования и анализа администрации Агинского округа Баира Дашидымбрылова.

Как отметила заместитель министра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова, фестиваль поддержан на федеральном уровне.
- Такая поддержка требует максимальных усилий с нашей стороны. Мы обязаны обеспечить территорию удобным подъездом, устойчивым сотовым покрытием. А самое главное, привлечь большой туристический поток, - отметила она.

Ещё одним новшеством гастрофестиваля 2024 года станет конкурс на большую и дружную семью в традиционной бурятской одежде. Организаторами будет приветствоваться участие гостей в стилизованных нарядах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение: 6+.
гастрофестиваль Агинский Бурятский округ туризм

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