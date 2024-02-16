16 февраля

15 февраля

Популярное

Капитан завоевала для Бурятии серебро чемпионата России по самообороне

Капитан завоевала для Бурятии серебро чемпионата России по самообороне
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсменка является чемпионом мира по этой дисциплине

С 9 по 10 февраля в Москве проходили чемпионат и первенство России по самообороне. В соревнованиях участвовали 200 бойцов из 23 регионов страны.

Анастасия Балаганская завоевала серебряную медаль в дисциплине «Самооборона» в весовой категории 60 кг. Спортсменка является старшим преподавателем Томского института ФСИН России, капитаном внутренней службы. Она выступает за Республику Бурятию и Кузбасс.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Анастасия Балаганская является мастером спорта международного класса по универсальному бою, чемпионкой Европы 2018 года и чемпионкой мира по самообороне.
Бурятия спорт самооборона чемпионат России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в Бурятии
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в Бурятии
Общество, 16.02.2024
Жителей призывают тщательно мыть овощи и фрукты
В Улан-Удэ и пригороде наводнение угрожает почти 8000 домов
В Улан-Удэ и пригороде наводнение угрожает почти 8000 домов
Общество, 16.02.2024
Их пообещали защитить от «большой» воды с помощью дамб
Ледовую переправу на Ольхон вновь открыли
Ледовую переправу на Ольхон вновь открыли
Общество, 16.02.2024
Состояние переправы постоянно отслеживают специалисты
Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать отдых в честь 23 февраля
Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать отдых в честь 23 февраля
Общество, 16.02.2024
Однако часть горожан всё же хотят устроить себе мини-отпуск
Бывший супруг жительницы Бурятии продал её машину и присвоил деньги
Бывший супруг жительницы Бурятии продал её машину и присвоил деньги
Общество, 16.02.2024
При этом автомобиль женщина приобрела до брака
В Бурятии прошёл турнир по волейболу среди лесников
В Бурятии прошёл турнир по волейболу среди лесников
Общество, 16.02.2024
Турнир посвятили памяти работников, погибших при исполнении служебного долга
Более 30 миллиардов: В Бурятии объём соцвыплат побил рекорд
Более 30 миллиардов: В Бурятии объём соцвыплат побил рекорд
Общество, 16.02.2024
Половину этой суммы направили на единые пособия

В Бурятии медведи выбили окна в избушках заповедника
В Бурятии медведи выбили окна в избушках заповедника
Общество, 16.02.2024
Сотрудники обнаружили это во время зимнего маршрутного учёта
Лама из Бурятии рассказал, чем опасно общение с болтунами и сплетниками
Лама из Бурятии рассказал, чем опасно общение с болтунами и сплетниками
Общество, 16.02.2024
Он пояснил, почему нужно следить за своим языком

Снятый в Бурятии «Головар-2» приблизился к полумиллиону просмотров на YouTube
Снятый в Бурятии «Головар-2» приблизился к полумиллиону просмотров на YouTube
Общество, 16.02.2024
Он привёл в восторг большинство интернет-пользователей

В горном районе Бурятии «наследили» снежные барсы
В горном районе Бурятии «наследили» снежные барсы
Общество, 16.02.2024
Туристы всё чаще стали натыкаться на отпечатки их лап

В Бурятии сельчане пожаловались на комиссию при покупке автобусных билетов
В Бурятии сельчане пожаловались на комиссию при покупке автобусных билетов
Общество, 16.02.2024
Им приходится доплачивать за поездки до Улан-Удэ и обратно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^