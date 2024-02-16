Спортсменка является чемпионом мира по этой дисциплине
С 9 по 10 февраля в Москве проходили чемпионат и первенство России по самообороне. В соревнованиях участвовали 200 бойцов из 23 регионов страны.
Анастасия Балаганская завоевала серебряную медаль в дисциплине «Самооборона» в весовой категории 60 кг. Спортсменка является старшим преподавателем Томского института ФСИН России, капитаном внутренней службы. Она выступает за Республику Бурятию и Кузбасс.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, Анастасия Балаганская является мастером спорта международного класса по универсальному бою, чемпионкой Европы 2018 года и чемпионкой мира по самообороне.
Капитан завоевала для Бурятии серебро чемпионата России по самообороне
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